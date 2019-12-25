Пара из Выборгского района отметила 70 лет совместной жизни

В октябре Павлу Николаевичу и Нине Остаповне исполнится по 90 лет.

Семейная пара из поселка Ворошилово Ленобласти встретила "Благодатную свадьбу". В четверг, 20 февраля, супругb Павел и Нина Седых отметили 70-й юбилей семейной жизни. Об этом сообщила администрация Выборгского района Ленобласти.

Поздравить с 70-летней свадьбой супругов приехал глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. Также 19 февраля Павел Седых получил медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945".

Почти вся их трудовая жизнь связана с Лесогорским заводом искусственного волокна. В октябре Павлу Николаевичу и Нине Остаповне исполнится по 90 лет. Они – труженики тыла – хорошо помнят, как, со слезами на глазах, встречали 9 мая 1945 года. У супругов двое детей, четверо внуков и два правнука.

В Ленобласти 77-летняя бабушка вышла замуж за 95-летнего дедушку.

Фото: vbglenobl.ru