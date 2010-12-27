В Петербурге в квартире содержали 63 агрессивные собаки

Возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин, чьи собаки неоднократно нападали на детей

В Петербурге подошло к концу расследование уголовного дела в отношении Елены Рословой и Марии Кожеватовой, которые содержали в своей квартире 63 собаки. Женщины обвиняются по статьям «умышленное причинение легкого вреда здоровья», «побои» и «хулиганство». Сообщили ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Известно, что обвиняемые содержали в квартире дома по пр-кту Культуры 63 собаки, представляющих опасность для окружающих. На женщин неоднократно поступали жалобы от соседей, так как животные часто находились без внимания хозяек.

Первой известной жертвой стал 30-летний сосед Кожеватовой и Рословой. Собачницы зная об агрессивности своих подопечных, выпустили не менее 7 собак в парадную дома без намордников и поводков. Собаки напали на мужчину, укусив его за ногу.

Спустя несколько месяцев инцидент повторился, но только в этот раз пострадавшей стала 7-летняя девочка, гулявшая во дворе. Снова несколько собак выпустили свободно бегать по улице, в результате чего они напали на ребенка, укусив девочку за голову и ногу. Далее сообщается, что стая убежала к соседним домам, где напала на 8-летнего мальчика, покусав его за тело и ноги. Ребенок получил множественные ссадины, раны и гематомы.

О судьбе животных не сообщается. Уголовное дело направленно в прокуратуру.