40% петербуржцев нуждаются в похвале от руководства

Треть опрошенных мотивируется процессом самосовершенствования. Лишь 8% участников считают, что критика способствует их лучшей работе.

Оценка работы руководителей зачастую стимулирует продуктивность менеджеров по продажам и дизайнеров, тогда как похвала оказывает большее влияние на эффективность маркетологов и бухгалтеров. Такое мнение высказали участники опроса, проведенного сервисом поиска высокооплачиваемой работы Superjob среди жителей Петербурга.

Более 40% респондентов отметили, что им необходима похвала и слова благодарности от руководства для повышения производительности. Треть опрошенных мотивируется процессом самосовершенствования. Лишь 8% участников считают, что критика способствует их лучшей работе. Женщины сильнее зависят от положительной оценки начальства, чем мужчины (47% против 33%). Мужчины, напротив, менее подвержены влиянию мнения руководства и больше стремятся к личному развитию и совершенствованию.

Городская молодежь до 34 лет оказалась наиболее восприимчивой как к похвале, так и к критике. Возможность самосовершенствоваться чаще служит мотивацией для петербуржцев старше 45 лет (49%) и тех, кто зарабатывает свыше 100 тысяч рублей в месяц (46%). Маркетологи и бухгалтеры среди представленных профессий наиболее остро нуждаются в одобрении со стороны руководства. Юристы и секретари, наоборот, часто отмечают, что для них главной мотивацией является процесс самосовершенствования. Менеджеры по продажам и дизайнеры считают конструктивную критику полезной для своего профессионального роста.