Петербуржец получил 2 млн рублей компенсации за нарушение процедуры увольнения

Компания бывшего работодателя компенсировала значительную выплату своему 35-летнему сотруднику, нарушив процедуру увольнения. Мужчина, лишившийся рабочего места незаконно, получил компенсацию за вынужденный прогул в сумме более двух миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ ФССП России по городу Петербургу.

Гражданин был трудоустроен на предприятие в должности начальника службы дорожно-технического контроля, но в период нахождения на больничном подвергся увольнению якобы за систематическое отсутствие на рабочем месте. Работник обратился в суд районного подчинения, который принял сторону истца.

Судебный исполнитель направил уведомление работодателю о заведении исполнительного производства и предупредил о возможности принудительных мер взыскания. Поскольку компания затягивала исполнение решения суда, судебным приставом были наложены ограничения на банковские счета организации. Вскоре задолженность была погашена в полной мере.

