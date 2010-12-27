В пятницу движение по дороге Выборг-Светогорск временно ограничивает Росавтодор

Федеральное управление автомобильных дорог Северо-Запад извещает, что 28 июня в период с 03.00 до 06.00 будет полностью перекрыто движение по федеральной автомобильной автодороге "Выборг-Светогорск".

Объезд для легковых автомобилей будет организован через г. Каменногорск.

Напоминаем, в настоящее время проводится капитальный ремонт автодороги "Выборг-Светогорск". Оперативную информацию о временных ограничениях движения автотранспорта, а также иную информацию, касающуюся подведомственных дорог, публикует федеральное дорожное агентство "Росавтодор" .

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО