Фестиваль профессий в Петербурге посетят 25 тыс. школьников

В рамках фестиваля также пройдет профориентационная выставка "Лаборатория будущего", участниками которой станут 5 тысяч школьников.

В среду, 20 октября, в Петербурге стартует фестиваль профессий "Билет в будущее". Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Отмечается, что с 19 октября по 28 ноября в мультимедийном парке "Россия – Моя история" будет проходить цикл профориентационных мероприятий для молодежи. В них примут участие более 25 тысяч школьников. В рамках фестиваля пройдет выставка "Лаборатория будущего", для участия в которой приглашены 5 тыс. школьников.

Фестиваль проводят впервые, пилотным регионом специально выбрали Петербург: здесь будут продемонстрированы лучшие технологии и практики в рамках реализации государственных инициатив по вовлечению молодежи в профориентационную повестку. Основная задача фестиваля – помочь школьникам разобраться в мире современных профессий и познакомить их с профессиями будущего.

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