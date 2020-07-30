В Ленобласти за неделю появилось почти 250 детей

В Ленобласти родилось около 130 девочек и 120 мальчиков за неделю. Среди них оказалось две пары близнецов.

С 19 по 25 июня в Ленобласти появилось 239 новорожденных, включая две пары близнецов. Такие данные предоставила пресс-служба ЗАГСа региона

Сотрудники отметили, что большинство новорожденных – девочки, их 124. А мальчиков немного меньше – 115. Наибольшее число матерей за последние семь дней были женщины в возрасте от 30 до 34 лет.

Также эксперты выделили необычные имена, которые родители давали своим новорожденным детям. В список попали имена Ванесса, Доротея, Мадонна, Екатерина и Лилия. Самыми популярными именами на этой неделе стали Артем, Алексей, Анна, Варвара и Ева.

Ранее сообщалось, что приозерские спасатели вытащили ребенка из закрытой квартиры.

Фото: Piter.TV

