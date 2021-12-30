Приозерские спасатели вытащили ребенка из закрытой квартиры

Утром во вторник, 27 июня, в Приозерске маленький ребенок закрылся в квартире и никому не открывал дверь. Спасательные службы забирались в жилище через открытое окно. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти.
В присутствие сотрудников полиции с помощью лестницы спасатели через окно залезли в квартиру, открыли дверь и передали ребёнка родителям. Сообщается, что жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожало.
Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти проверили более 70 несанкционированных пляжей. Они рекомендовали отдыхать всё-таки в оборудованных для этого местах.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все