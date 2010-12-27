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В Петербурге открываются елочные базары
Сегодня, 13:51
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Shdaria
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В Петербурге открываются елочные базары

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В Петербурге можно приобрести елку в каждом районе.

В Санкт-Петербурге с 20 декабря начнут работать елочные базары. Теперь новогоднюю красавицу к празднику можно будет приобрести по 70 адресам.

В этом году жители и гости города Северной столицы смогут купить деревце по 70 адресам, расположенным в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Приморском, Центральном и других районах. На сайте КИО можно ознакомится с местами продажи.

Период работы предновогодних базаров с елками - с 20 по 31 декабря 2017 года.
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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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