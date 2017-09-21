В Петербурге появятся 19 тысяч точек бесплатного Wi-Fi

В Петербурге расширят сеть бесплатного интернета до 19 тысяч точек.

В Петербурге до конца 2027 года планируется развернуть около 19 тыс. точек бесплатного Wi-Fi. Об этом в эфире программы "Среда Бельского" на телеканале "Санкт-Петербург" сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Он также отметил, что проект реализуется при активном участии компании "Ростелеком".

Главная цель инициативы — обеспечить горожан широким доступом к интернету, в том числе в чрезвычайных ситуациях, когда связь может прерываться. Бельский пояснил, что при переключении между точками доступа возможны кратковременные разрывы соединения, но это связано с требованиями безопасности. Задача властей, по его словам, — максимально расширить зону покрытия бесплатного Wi-Fi.

Реализация проекта позволит петербуржцам пользоваться интернетом в парках, на улицах, в общественных местах и в транспорте. Это часть городской программы цифровизации и повышения доступности связи.

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