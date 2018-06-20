15-летнюю приезжую увезли в петербургскую больницу с выкидышем

По данному факту задержали земляка несовершеннолетней, соблазнившего девочку несколько месяцев назад.

В Петербурге у 15-ти летней гражданки Таджикистана произошел выкидыш. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", приезжую из Средней Азии увезли в Детскую больницу №5 имени Филатова 30 марта в третьем часу ночи с неполным внебольничным выкидышем, в тяжелом состоянии.

Правоохранители гражданин Таджикистана. В ходе проверки выяснилось, что 22-летний мигрант в неустановленное время, находясь в гостях в квартире на Будапештской улице, неоднократно вступал в половые сношения с несовершеннолетней.