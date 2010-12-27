15-летняя мать спрятала новорожденного в холодильник и сама чуть не умерла

В отношении матери возбуждено уголовное дело.

В Петербурге 15-летняя девушка положила своего новорожденного ребёнка в холодильник и сама чуть не умерла. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена Светланы Агапитовой.

Вчера, 7 мая, в одну из детских городских больниц поступил младенец азиатской внешности. Мальчик был рожден в домашних условиях 15-летней гражданкой одной из стран СНГ и помещен в холодильник, стоящий в коридоре общего пользования. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сообщают в ведомстве

Известно, что девушка родила ребёнка в домашних условиях и спрятала его в холодильник, а сама чуть не погибла, потеряв много крови. Обнаружил ребёнка один из жителей общежития, в котором и жила 15-летняя мать.

Сейчас она находится в больнице. Ее охраняет полицейский. После выписки малолетнюю мать переведут в следственный изолятор. Несмотря на все произошедшее, жизни ребенка ничего не угрожает. За его состоянием наблюдают врачи.

Фото: pixabay