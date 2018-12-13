Кто виноват, что во дворе свалка, не вывозят мусор: разбираемся на примере УК "Северная Столица"

Картина, при которой во время праздников и выходных мусорные контейнеры во дворе переполнены, около них лежат кучи мусора, не радует. Так быть не должно. А кто же отвечает за сбор и вывоз мусора? Муниципальные службы, перевозчики или управляющие компании? Куда жаловаться, чтобы приняли меры поскорее, да еще бы нашли и наказали виноватых? На это дают ответ "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда", введенные в действие Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170.

По действующему законодательству сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов входит в состав работ по содержанию общего имущества, которым и занимаются управляющие компании. А они уже заключают договора со специализированными организациями или индивидуальными предпринимателями, которые непосредственно вывозят мусор.

Выборг: к ответственности привлечена управляющая организация "Северная Столица"

В соцсетях Выборга в первые майские со всех домов, которые обслуживает "Северная Столица" были размещены фотографии с переполненными контейнерами.

В Выборге эта организация работает с 2016 года, дома взяла через открытый конкурс. ООО "Северная Столица" – это управляющая организация, которая фактически находится в Гатчине, на ул. Соборная, д. 10Б, а юридически – в Санкт-Петербурге, на ул. Бабушкина, д. 92.

Намерения она выражает стандартные:

На обслуживании в Выборге у этой управляющей организации – 4 дома: ул. Промышленная, 2; ул. Некрасова, 31, ул. Харлова, 14 и ул. Харлова, 20.

Жители вышеуказанных адресов по поводу мусора жалуются в соцсетях давно и регулярно.

В советские времена местная власть имела рычаги воздействия на ЖЭКи: одного звонка было достаточно, чтобы мусор убрали не только там, где люди жалуются, но и во всем городе, заодно. Сейчас иные законодательные требования. Предоставление услуг по управлению домами – это бизнес, в который администрации муниципальных образований, как в любой другой, вмешиваться не имеют права. Они могут лишь рекомендовать, просить, уговаривать и уведомлять контрольно-надзорные органы.

Главный специалист отдела жилищного хозяйства комитета по городскому хозяйству администрации Выборгского района Сергей Копцев рассказывает, что предписания организовать вывоз мусора выдавались неоднократно.

Направлен ряд претензий на имя генерального директора управляющей организации "Северная Столица" с требованием принять меры для исполнения условий договора управления этими домами. Так как администрация муниципального образования не имеет полномочий штрафовать управляющие организации, мы обратились в Госжилнадзор, чтобы комитет государственного контроля и надзора правительства Ленинградской области провел внеплановую проверку и принудил управляющую организацию выполнять работу. В отношении других управляющих организаций администрациями муниципальных образований в подобных случаях принимаются такие же меры воздействия

Надо сказать, что подобное обращение к руководству управляющей организации было направлено и в начале года, 19 февраля 2019 года. Также, по поступившим жалобам от жителей. Руководству управляющей организации было рекомендовано в срочном порядке организовать вывоз мусора, и отчитаться в отдел благоустройства районной администрации. Исполнения не последовало, поэтому уведомление о выявленных нарушениях было направлено в Госжилнадзор 1 марта. Ситуация повторилась один к одному в апреле и в мае 2019 года. О чем поставлен в известность Госжилнадзор.

Ждем прибытия ведомства, выдающего лицензии на ведение деятельности по управлению многоквартирными домами и наказания неисполнительной управляющей организации за бездействие и игнорирование заявлений жильцов.

Надо сказать, что именно граждане, проживающие на ул. Промышленная, 2 на первых этапах работы новой в Выборге управляющей организации возлагали на нее надежды. Во всяком случае, в октябре 2016 года они выразили "вотум доверия" на общем собрании и проголосовали за то, чтобы власти не мешали ей, замерзая при этом от холода.

На тот период дом три недели оставался без тепла, по той причине, что управляющая организация не заключила ни одного договора с ресурсоснабжающими предприятиями. Об этом многолюдном собрании все еще хранит память Интернет: "Северная столица" из Гатчины получила вотум доверия?" Тогда бездействием вышеуказанной управляющей компании заинтересовалась Выборгская прокуратура. Гендиректору "Северной Столицы" было внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, в суд направлено исковое заявление, чтобы обязать УК обеспечить предоставление коммунальных услуг.

В настоящее время мнение жителей изменилось.

Затопленные подвалы, постоянно перегорающая проводка, по которой с крыши в щитки струится вода, протекающая крыша, сырость, грибок, отваливающиеся межпанельные швы, грязь в подъездах, отключение электроэнергии и горы мусора у контейнеров изрядно надоели людям. Как они сообщают, управляющая организация не реагирует.

Теперь жители Промышленной, 2 - частые гости комитета по городскому хозяйству администрации Выборгского района, с жалобами и просьбами сменить управляющую организацию.

Срок действия договора на обслуживание жилфонда управляющей организацией ООО "Северная Столица" истекает в августе 2019 года. Только тогда появится возможность провести открытый конкурс, чтобы избрать другую управляющую компанию, через конкурс. Терпения жителям и настойчивости!

По последним данным, Администрация Выборгского района готовит письмо в прокуратуру по факту нарушений со стороны ООО "Северная столица".

Автор: Анна Литик