Школьница Петербурга встретится с главой района, чтобы добиться благоустройства своего двора

В Петербурге 14-летняя школьница продолжает добиваться продолжает добиваться благоустройства своего двора.

14-летняя школьница из Санкт-Петербурга добивается благоустройства своего двора.

Лера проживает на Дунайском проспекте и ее не устраивает, что двор у дома - неухоженное место. На детской площадке облуплена краска, во дворе много мусора. В связи с этим Лера разработала проект, который в дальнейшем был отправлен на электронную приемную губернатору Санкт-Петербурга, а также главе администрации Фрунзенского района.

Неравнодушной школьнице пришел ответ, где сказано, что ее двор не включен в перечень кварталов, подлежащих комплексному благоустройству в период с 2015 по 2020 годы. Но будет рассмотрена возможность включения адреса при формировании адресной программы по благоустройству на будущее при наличии достаточного финансирования.

Однако Лера не опустила руки от такого не утешающего ответа и в субботу планирует пойти на открытую встречу с главой района, чтобы устно донести мысль, что детская площадка в 2021 году будет уже ею не востребована и потребность в ней есть сейчас.

Фото: "ВК" "Красивый Петербург"