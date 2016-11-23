"13 причин почему" 2 сезон 1 серия: состоится суд по делу о суициде

1 мая была анонсирована дата выхода 2 сезона - 18 мая. Создатели планируют показать 13 серий.

13 причин почему: что было в 1 сезоне

Старшеклассница Ханна Бейкер заканчивает жизнь самоубийством. Перед смертью она оставляет аудиокассеты, на которые записала рассказ о том, что привело ее к такому решению. На аудиозаписи Ханна называет имена фигурантов случившегося. Теперь они должны прослушивать записи и передавать их друг другу по заранее составленному девушкой списку. Если кто-то из них нарушит эти правила, то один из друзей девушки отправит копию записей в полицию. Когда очередь доходит до Клея, влюблённого в Ханну, парень не только прослушивает рассказы девушки, но и пытается поговорить с теми, кого она вспоминает.

13 причин почему: чем закончился 1 сезон

Ханна прибегает на вечеринку после ссоры с родителями. Школьникам выдают повестку в суд, а Джастин начинает бороться с лояльностью. Ханна просит помощи у мистера Портера, школьного психолога. Клэй проигрывает кассету для Тони и раздумывает над тем, что ему делать дальше.

13 причин почему: 2 сезон

Второй сезон снят по продолжению книги Джея Эшера. Создатели планируют показать 13 серий.

Во втором сезоне сюжет начнется с судебного разбирательства по иску, который родители Ханны подали против школы. Убитые горем муж и жена узнали, что психолог не обратил внимания и даже проигнорировал суицидальные мысли их дочери.

Актеры сериала 13 причин почему 2 сезон:

Катрин Лангфорд, Тиффани Вонг, Кристиан Наварро, Майкл Садлер, Дороти Дван, Джиллиан Нордбю, Джастин Прентис, Майлз Хайзер, Аджона Алексус, Слоан Айрис, Соси Бакон, Алиша Боэ, Бокс Брайн, Хлоя Бриджес и другие.

Фото: Сериалы Netflix | 13 причин почему / ВКонтакте

Видео: Youtube.