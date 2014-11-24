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6 воспитанников детского сада № 41 попали в больницу с отравлением. Роспотребнадзор нашел нарушения СанПиНа
Сегодня, 20:28
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6 воспитанников детского сада № 41 попали в больницу с отравлением. Роспотребнадзор нашел нарушения СанПиНа

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Всего зарегистрировали 12 случаев острой кишечной инфекции.

В четверг, 26 мая, специалисты Роспотребнадзора проверили детский сад № 41 на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Нескольких детей госпитализировали в больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в ведомстве. 

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в ходе проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки и дезинфекции. На пищеблоке также были нарушения: не соблюдали температурный режим приготовления блюд, правила проведения дезинфекции, а также правила обработки и дезинфекции яиц.

Всего зарегистрировали 12 случаев острой кишечной инфекции. Шестеро воспитанников оказались в больницах. Две группы, где выявили случаи отравления, закрыли на неделю. По данным "Фонтанки", вечером 24 мая дети жаловались на плохое самочувствие. Родители отмечали высокую температуру 39–40 градусов, рвоту и диарею. Сами дети рассказывали, что в садике их кормили печенкой, которую не хотелось есть.

Фото: piter.tv
 

Теги: детский сад 41, отравление, роспотребнадзор, сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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