6 воспитанников детского сада № 41 попали в больницу с отравлением. Роспотребнадзор нашел нарушения СанПиНа

Всего зарегистрировали 12 случаев острой кишечной инфекции.

В четверг, 26 мая, специалисты Роспотребнадзора проверили детский сад № 41 на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Нескольких детей госпитализировали в больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в ведомстве.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в ходе проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки и дезинфекции. На пищеблоке также были нарушения: не соблюдали температурный режим приготовления блюд, правила проведения дезинфекции, а также правила обработки и дезинфекции яиц.

Всего зарегистрировали 12 случаев острой кишечной инфекции. Шестеро воспитанников оказались в больницах. Две группы, где выявили случаи отравления, закрыли на неделю. По данным "Фонтанки", вечером 24 мая дети жаловались на плохое самочувствие. Родители отмечали высокую температуру 39–40 градусов, рвоту и диарею. Сами дети рассказывали, что в садике их кормили печенкой, которую не хотелось есть.

Фото: piter.tv

