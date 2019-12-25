Летом в лагерях Петербурга отдохнули более 120 тысяч детей

Петербург направил свыше 3,5 млрд рублей на детский отдых в 2026 году.

В Петербурге подвели итоги оздоровительной кампании 2026 года. За летние каникулы в лагерях отдохнули более 120 тысяч детей. Все путевки оплатили за счет городского бюджета. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил 2 ноября на рабочем совещании с членами правительства города.

Большинство ребят провели каникулы за пределами города: загородные лагеря приняли свыше 77,6 тысячи детей. Еще более 35,7 тысячи юных петербуржцев посещали лагеря дневного пребывания, организованные на базе образовательных учреждений.

Если учитывать все сезоны — весну, лето, осень и зиму, — за год организованным отдыхом охватили более 155 тысяч детей. На финансирование программы в городском бюджете заложили 3 млрд 517 млн рублей. Это на 161 млн рублей больше, чем годом ранее.

Отдельное внимание уделяют детям из льготных категорий. Полностью за счет бюджета путевки предоставляют представителям 17 из 19 таких категорий. В их числе дети участников специальной военной операции — город оплачивает для них всю стоимость отдыха.

С прошлого года право на бесплатные путевки также получили все дети с ограниченными возможностями здоровья. Ранее такая мера поддержки распространялась только на ребят с тяжелыми заболеваниями.

Фото: magnific.com(pressfoto)