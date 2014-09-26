Петербуржцы высадили 120 саженцев деревьев и кустарников у “Сестрорецкого рубежа”

Мероприятие приурочено к международной акции “Сад памяти”, которая создана в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

В субботу, 15 мая, петербуржцы высадили 100 саженцев сирени, акации и кленов на территории музейно-выставочного комплекса "Сестрорецкий рубеж" в Курортном лесопарке. Также на участке комплекса появились 20 новых сосен. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города.

Известно, что в озеленении территории приняли участие представители Департамента лесного хозяйства по СЗФО, сотрудники Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" и Общероссийского народного фронта "За Россию". Также участвовали работники администрации Курортного района, Санкт‑Петербургского государственного лесотехнического университета им. Кирова и учащиеся школьного лесничества "Гагарка".

Мероприятие приурочено к международной акции "Сад памяти", которая создана в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Известно, что за время проведения акции необходимо посадить 27 млн. деревьев по всей стране.

Этой весной в рамках акции в Петербурге уже высадили 1284 дерева и 627 кустарников.

Ранее мы писали, что в апреле в Петербурге высадили более 5 тыс. деревьев.

Фото: gov.spb.ru