Одиннадцати фигурантам дела о теракте в метро Петербурга продлили срок ареста

Московский городской суд признал законным продление срока ареста одиннадцати фигурантам дела о теракте в метро Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".

Московский городской суд признал законным продление ареста одиннадцати фигурантам дела о теракте в метро Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".



Решение Басманного райсуда Москвы о продлении срока ареста для обвиняемых в организации теракта вступило в законную силу. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям 205 ("террористический акт") и 222 УК РФ ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

