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Одиннадцати фигурантам дела о теракте в метро Петербурга продлили срок ареста

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Московский городской суд признал законным продление срока ареста одиннадцати фигурантам дела о теракте в метро Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".

Московский городской суд признал законным продление ареста одиннадцати фигурантам дела о теракте в метро Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка". 

Решение Басманного райсуда Москвы о продлении срока ареста для обвиняемых в организации теракта вступило в законную силу. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям 205 ("террористический акт") и 222 УК РФ ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").
 

Теги: новости петербурга , новости россии , новости спб , теракт в метро петерббурга
Категории: Новости СПб

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