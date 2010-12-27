Десять вопросов с ответами к спектаклю Димитриса Папаиоанну "Великий укротитель"

На сцене Александринского театра в рамках "Театральной олимпиады" 3 дня давали спектакль греческого режиссера Димитриса Папаиоанну "Великий укротитель". Спектакль, разумеется, не будет идти на сцене театра постоянно, но с творчеством режиссера публику будут еще знакомить: Папаиоанну некоторые критики называют гением, и он часто гастролирует.

Спектакль увидели в Лондоне, Мадриде, Лиссабоне, Париже, Люксембурге, Амстердаме, Барселоне, Стокгольме и многих других городах мира, а теперь и в СПб. Поэтому стоит рассмотреть творческие приемы, которые используются в постановке.

1. На каком языке идет спектакль?

Папаиоанну — греческий режиссер, но в спектакле нет слов, поэтому в переводе он не нуждается.

2. Какой жанр спектакля?

Это нечто вроде перформанса, пластической драмы. Активно используется язык жестов. Герои катаются по сцене, переодеваются в экзотические костюмы, экспериментируют с предметами, декорациями и т.д.

3. "Великий укротитель" — это, судя по названию, про цирк?

Цирковая профессия "укротитель" к спектаклю не имеет отношения. Под "укротителем", как объясняет программка с цитатами из театроведческих изысканий, тут понимают силу, которая повелевает временем и пространством. Так что если кто-то придет посмотреть на животных в клетках, то он ошибется. Но элементы цирковой акробатики, демонстрирующейся актерами, тут есть, так что "цирк", в некотором смысле, присутствует.

4. Какой сюжет в спектакле?

В спектакле нет сюжета, он состоит из "зарисовок", этюдов. Сам

режиссер ранее рисовал комиксы. И акцент делается на необычный изобразительный ряд, на "art". Есть короткие сценки с началом и концом: например, по сцене идет космонавт в скафандре, который начинает рыть землю и вытаскивает обнаженного человека. Или: в сцену вонзаются стрелы, которые оказываются колосьями, позже их начинают собирать герои как урожай.

5. Зачем актеры в спектакле на сцене раздеваются догола?

Наверное, для режиссера важно показать красоту и уродство человеческого тела. Это его прием. Режиссер часто прикрывает наготу, демонстрируя целомудрие, а иногда, наоборот, заставляет актеров показывать то, что и для "взрослых" фильмов было бы интересно. Впрочем, порнографических сцен тут нет.

6. Почему спектакль такой странный? Что означает, например, много раз повторяющаяся сцена: когда раздетый мужчина ложится на пол, его накрывают простыней, а потом эту простыню сдувает искусственно созданная другим человеком волна воздуха — и человек оказывается вновь нагим на сцене?

Точной расшифровки тут нет, спектакль не поддается пересказу. Режиссер, с одной стороны, высмеивает, а с другой стороны — гордится человеческим упрямством, настойчивостью. С одной стороны, для него нет ничего напрасного, а с другой — любой труд у него выглядит как "сизифов", бесперспективный.

7. Какая музыка играет в спектакле?

На протяжении постановки играет только одна мелодия — вальс Иоганна Штрауса "На прекрасном голубом Дунае". Возможно, она намекает на утраченное штраусовское веселье человечества, вместо которого пришло нечто апокалиптическое.

8. Почему актеры периодически застывают, как будто кому-то позируют?

В спектакле есть аллюзии к знаменитым картинам Микеланджело, Рембрандта, Мантеньи, Дали, Магритта. Актеры как бы

демонстрируют ожившие картины.

9. Почему актеры порой двигаются так уродливо и формируют такие сложные композиции своими телами?

Режиссер задумывается о цене человеческого тела, о его красоте и уродстве. В его постановке тело подвергается, с одной стороны, насилию, а с другой — является эталоном, объектом обожания.

10. Зачем смотреть этот спектакль, если в нем нет слов, и мало что понятно, и длится он 1 час 40 минут без антракта?

Тому, кто привык к традиционному театру, будет сложновато. Режиссер оперирует не словами, а образами, отсылками к мировой культуре. Но если задуматься, то можно получить удовольствие от того, как символично раскрываются темы любви, смерти, искусства, науки, этики и др. Через меланхолию режиссер освежает мировосприятие, зритель по-новому начинает смотреть на жизнь.

Спрашивал: Родион Чепалов

Фото: Nyssos Vasilopoulos, Julian Mommert