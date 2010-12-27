10 любопытных фактов об Артеме Дзюбе в день рождения футболиста

Piter.TV публикует информацию, которую вы могли не знать о нападающем петербургского "Зенита" и сборной России Артеме Дзюбе.

В среду, 22 августа, свой 30-летний юбилей празднует герой домашнего чемпионата мира, один из самых известнейших российских футболистов, нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба. В связи с этим Piter.TV решил опубликовать 10 любопытных фактов о футболисте, которые вы могли и не знать.

1. Дзюба неоднозначен в своих решениях: он считает АПЛ лучшей лигой в мире, но болеет за "Реал"

В интервью Дзюба неоднократно говорил, что Английская Премьер-Лига — единственный чемпионат, в который он хотел бы уехать из России. Однако это не мешает ему болеть за мадридский "Реал" и поддерживать Роналду. "Мечтаю играть в Англии, но на худой конец поеду в Мадрид", — как-то размышлял футболист. Дзюба считает, что в Испании играют очень медленно, так, что "в носу успеешь поковырять".

2. Увел девушку у лучшего друга и женился на ней

Со своей будущей женой Дзюба познакомился на вечеринке в честь Нового года. Кристина очень нравилась другу Артема, футболисту Ивану Комиссарову. Однако это не остановило спортсмена. Он познакомился с девушкой и сразу же развеял некоторые представления о футболистах.

Она была удивлена, узнав, кто я такой. Думала, что все футболисты туповатые и высокомерные. Артем Дзюба

Ходят слухи, что недавно футболист изменил Кристине с известной телеведущей Марией Орзул. Однако мудрая супруга смогла простить мужа. Они до сих пор вместе и воспитывают 5-летнего сына Никиту.

3. Любимые фильмы: "Храброе сердце" с Мэлом Гибсоном, "Гарри Поттер", последние "Мстители"

Недавно Дзюбу спросили, какие фильмы он посоветовал бы посмотреть своим поклонникам. Футболист сразу же назвал "Храброе сердце" с Мэлом Гибсоном в главных ролях. Актер сыграл в нем роль легендарного шотландца Уоллеса, устроившего крестовый поход против англичан в XIII веке. Кроме того, Дзюба посоветовал поклонникам последних "Мстителей", а еще процитировал Альбуса Дамблдора в интервью.

4. Быстро набирает вес

Из-за особенности организма, Дзюбе приходится сильно ограничивать себя на спортивных сборах. Порой он питается лишь фруктами и кефиром. Завидует защитнику клуба "Ростов" Евгению Макееву, который за ночь может сбросить 3-4 килограмма, при этом ест сколько угодно — "хоть бы хны".

5. Его движения сложно повторить в симуляторе футбола

Разработчики FIFA13 долго не могли повторить технику Артема Дзюбы в симуляторе. В итоге они так и не смогли нарисовать реалистичного футболиста и присвоили ему движения из FIFA97.

6. Никогда не менялся майкой после матча

"По-моему, бегать и просить майку после матча это комично", — считает Дзюба. Однако несколько футболок ему удалось заполучить. Одна, например, принадлежала шведскому футболисту, нападающему клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу. Другая — бывшему партнеру по "Спартаку" Киму Челльстрёму.

7. Читает исторические романы Джека Лондона и Юрия Никитина

Артем Дзюба — один из немногих футболистов, которые берут с собой на сборы книги. Футболист читает исторические романы Джека Лондона и Юрия Никитина. Но больше всего форвард гордится прочтением "120 дней Содома" французского писателя Маркиза де Сада.

8. Любимый спортсмен — не футболист

Дзюба любит спорт, не переносит только шахматы (считает, что они скучные). Кроме футбола, Дзюба хорошо играет в теннис, однажды даже занял призовое место на любительском турнире. Его кумир — швейцарский теннисист Роджер Федерер. "Когда он играет, я волнуюсь и потею, как будто играю сам", — рассказывает Дзюба.

9. Вырос в семье милиционера и продавщицы

Артем Дзюба вырос в обычной семье. Его отец работал в милиции, а мать — в продуктовом магазине. При этом оба они не из Москвы: мама из Чувашии, а папа — с Украины. Спортсмен вспоминает, что родителям не нравилось то, чем они занимались. Поэтому, как только футбольная карьера пошла в гору, он настоял на том, чтобы отец с матерью уволились.

10. Попробовал себя в роли журналиста

Однажды Дзюба взял интервью у своих коллег по команде. Он назвал Павла Яковлева (ныне нападающий и фланговый полузащитник клуба "Крылья Советов") вампиром, намекая на бледный цвет кожи. Кроме того, Дзюба обвинил Евгения Макеева в том, что он использует красно-белую форму "Спартака" для того, чтобы познакомиться с девушками.

Фото: Instagram / artem.dzyuba, Википедия