Организация "Шаг Навстречу" поддержала запрет благотворительности в метро

Благотворительная организация "Шаг Навстречу" прокомментировала запрет на благотворительность в петербургском метро.

В понедельник, 10 июля в СМИ появилась информация о том, что Смольный запретил заниматься благотворительными сборами в петербургском метро без письменного разрешения.



Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Санкт-Петербургской Благотворительной Общественной Организации "Шаг Навстречу".



В фонде рассказали, что от действий мошенников, которые занимаются сборами средств якобы в благотворительных целях, страдает весь сектор благотворительности.



"Такое мошенничество, конечно, наносит удар по репутации всего благотворительного сектора. Об объемах такой "помощи" можно только догадываться" - ответили в пресс-службе.



Также в организации отметили, что "Шаг Навстречу" подписал специальную декларацию о несборе денежных средств вне мест проведения благотворительных мероприятий.



"Наша организация "Шаг навстречу", как и множество других добросовестных организаций и фондов, подписали декларацию о том, что мы не собираем наличные средства я ящики вне мест проведения организованных благотворительных мероприятий и вне стационарных ящиков для сбора наличных денег, опечатанных и вскрываемых в присутствии независимых контролеров" - заключают в пресс-службе организации.



Фото: https://vk.com/piter_metro1955