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Организация "Шаг Навстречу" поддержала запрет благотворительности в метро
Сегодня, 19:08
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TretyakovaS
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Организация "Шаг Навстречу" поддержала запрет благотворительности в метро

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Благотворительная организация "Шаг Навстречу" прокомментировала запрет на благотворительность в петербургском метро.

В понедельник, 10 июля в СМИ появилась информация о том, что Смольный запретил заниматься благотворительными сборами в петербургском метро без письменного разрешения.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Санкт-Петербургской Благотворительной Общественной Организации "Шаг Навстречу".

В фонде рассказали, что от действий мошенников, которые занимаются сборами средств якобы в благотворительных целях, страдает весь сектор благотворительности.

"Такое мошенничество, конечно, наносит удар по репутации всего благотворительного сектора. Об объемах такой "помощи" можно только догадываться" - ответили в пресс-службе.

Также в организации отметили, что "Шаг Навстречу" подписал специальную декларацию о несборе денежных средств вне мест проведения благотворительных мероприятий.

"Наша организация "Шаг навстречу", как и множество других добросовестных организаций и фондов, подписали декларацию о том, что мы не собираем наличные средства я ящики вне мест проведения организованных благотворительных мероприятий и вне стационарных ящиков для сбора наличных денег, опечатанных и вскрываемых в присутствии независимых контролеров" - заключают в пресс-службе организации.

Фото: https://vk.com/piter_metro1955

Теги: благотворительность в метро , запрет на благотворительность в метро , новости спб
Категории: Картина дня

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