"Волчонок" 6 сезон: 10 серия вышла в переводе, Лидия поняла, что любит Стайлза

На экраны вышел очередной эпизод сериала "Волчонок" 6 сезон. 10 серию можно смотреть в русском переводе онлайн прямо сейчас.

Многие фанаты обрадовались тому, что Лидия Мартин вдруг поняла, что влюблена в Стайлза. Парень мечтал о ней уже давно. Столько времени ушло на их сближение. Но только, когда парня похитили. девушка открыла для самой себя свои чувства.

Зрителей поразил поцелуй между Мелиссой МакКол и Крисом Арджентом. Хотя некоторые фанаты возмущенно замечают, что на роман между материю Скотта и отцом Эллисон намекают уже очень давно. И все их экранное время только об этом и говорилось через намеки.

Создатель сериала пояснил, что Дикая Охота застряла в городе из-за электропомех, которые появились в городе, когда Кира спасала Лидию из Эйкена. Становится не понятно, что застрявшая Дикая Охота делала все это время в городе. Были ли похищения до исчезновения Стайлза.

Собственно судьба самого актреа Дилан О’Брайен (Стайлз) остается не понятной. Молодой человек получил травму. Из-за этого многие серии шестого сезона пришлось переделывать, так как он не мог в них сниматься. Под вопросом и появление Стайлза в новых сериях. Так как из-за здоровья и занятости актера остается много проблем с его участием в съемках "Волчонока".

Сериал ушел на перерыв. Теперь новые серии можно будет увидеть только летом этого года. Создатели также намекнули, что нынешний сезон может стать для "Волчонока" последним. Поэтому, не исключено, что у фанатов осталось всего десять серий. Уже известны некоторые подробности новых эпизодов. 11 серия сериала "Волчонок" начнется через три месяца после окончания 10-ой. За это время Стая Скотта закончит школу, а стая Лиама будет в выпускном классе. Несмотря на это, сцен выпускного или вручения сертификатов об окончании школы не будет. Зато некоторые сцены будут снимать в колледже. Просочилась информация, что у Скотта будет новый роман. В сериал вернется много старых героев, которые ранее ушли из истории. Также пообещали улучшение отношений между Питером и Малией. А о Тео зрители узнаю новую печальную информацию.

"Волчонок" – это история о школьнике Скотте МакКоле. Он вбыл обычным учащимся школы и тренировался в сборной по лакросу. Но однажды его жизнь изменилась. Молодой человек заблудился в лесу. На него напало неизвестно существо. Скотт смог отбиться, но враг укусил его. Сначала показалось, что проблему можно забыть. Однако скоро у парня начали проявляться странные способности: обострился нюх и слух, а его скорость и ловкость значительно превзошли всех его сверстников. Вскоре открылась правда – МакКол стал оборотнем. За несколько сезонов он смог понять свои силы, научиться контролировать их. А позже и вовсе стал альфой, победив обратившего его зверя. Вокруг него собирается команда из разных оборотней, которые обладают разными силами и переворачиваются в животных. В наконец у него образовалась своя стая. За пять с половиной сезонов Скотт приобрел много новых друзей, и потерял родных.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала