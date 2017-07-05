В Ленобласти с рельс после столкновения сошел пассажирский поезд Воркута-Петербург

В среду, 5 июля, в Бокситогорском районе Ленобласти с рельсов сошел электропоезд, следовавший из Воркуты в Петербург. К счастью, обошлось без пострадавших.

Неприятное ЧП произошло в среду, 5 июля, в Ленинградской области. В Бокситогорском районе не перегоне между станциями Ефимовская и Коли Октябрьской железной дороги с рельсов сошел электропоезд, следовавший из Воркуты в Петербург. Как уточняют в МЧС, с железной дороги сошла только одна колесная пара.

По предварительным данным, сход с рельсов произошел из-за столкновения пассажирского поезда со стоящим на габарите рабочим поездом. В МЧС об инциденте сообщили в 14.30.

- К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда ОАО РЖД, дежурная смена 118 пожарной части, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, - заявил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Игорь Виноградов.

В результате инцидента железнодорожное полотно не повредилось. Никто не пострадал. На месте ЧП идут восстановительные работы. Как случившееся отразилось на расписании поездов не сообщается.

Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ начал проверку в связи столкновением поездов. На места работают следователи и криминалисты транспортного подразделения СК России. По результатам их работы примут решение о возбуждении дела в связи с инцидентом.

Видео: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области