Сборная России победила в медальном зачете на Универсиаде – 2017

Зимние состязания в Алма-Ате подходят к концу. На передовых позициях российские спортсмены.

Зимняя Универсиада – 2017 близка к своему завершению. 8 февраля спортсменам еще предстоит посоревноваться друг с другом, однако уже известно, что с огромным отрывом в медальном зачете лидирующие позиции занимает Россия.

Результаты Зимней Универсиады-2017

Российская сборная по хоккею вышла в финал состязания, обыграв канадцев. Завтра за золото ей придется побороться с хозяевами Универсиады – 2017. Россияне будут состязаться с казахами. В конькобежном шорт-трек-эстафете команда из России заполучили серебро, уступив считанные секунды китайцам. В лыжном ски-кроссе на пьедестал взошли прекрасные представительницы России: Анна Антонова на первом месте, Майя Аверьянова – на втором, и Екатерина Мальцева замыкает тройку лидеров. Среди мужчин: россиянин Кирилл Меренков завоевал серебро. На первом месте представитель Чехии, на третьем – Швейцарии. В сноуборде лавры победителя достались россиянке Анастасии Логиновой. Второе место также заняла представительница России – Елена Костенко. Бронзу заполучила Катаржина Русина из Польши. В мужском заходе первого места удостоился россиянин Михаил Матвеев. На втором – представитель из Австралии, а на третьем – чех.



В настоящее время в медальном зачете лидирует Россия. Наши спортсмены завоевали 27 золотых медалей, 26 – серебряных и 15 – бронзовых. На втором месте – Казахстан с 34 медалями и замыкает тройку Южная Корея, у которой 21 медаль. Всего студенты соревновнуются в 12 видах спорта, среди которых биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, коньки, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, хоккей с шайбой, шорт-трек, фигурное катание, сноуборд и фристайл.

Расписание Зимней Универсиады - 2017

Из оставшихся состязаний, остался матч за 3 место по хоккею с щайбой в 11:00 и финал в 15:00 по местному времени. Кроме того, в 10:00 начнутся лыжные гонки среди мужчин на 30 км. Предстоящие соревнования пройдут 8 февраля.

Кстати, сборная России на Универсиаде-2017 стала самой многочисленной. На соревнованиях выступили более 200 спортсменов в возрасте до 28 лет. Смотреть состязание и закрытие Зимней Универсиады- 2017 будем на Матч ТВ или онлайн.

Видео: инстаграм,minobrnauki