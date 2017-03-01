Топ-5 самых странных страничек Instagram

На 5 месте расположилась эта милая бабушка, покорившая сердце почти 3 миллионов подписчиков. В свои 88 лет Элен, именно так зовут нашу Интеренет-звезду, замечательно выглядит. Модные наряды, яркие принты и странные голове уборы – незаменимые вещи в гардеробе блогерши. Возможно, наряды Элен кому-то покажутся экстравагантными, однако позитивному отношению к жизни у нее действительно нужно поучиться.
Ну какой же Топ пользователей Инстаграма может обойтись без котиков? 4 строчку нашего рейтинга занимают эти пушистые малыши. Это блог о том, какой шикарной жизнью живут некоторые из семейства кошачьих. Им даже можно позавидовать.
Продолжая тему братьев наших меньших, хочу рассказать о бульдоге Стиче, который взял бронзу нашего топа. Благодаря своей хозяйке и ее нестандартному мышлению,Стич стал интернет-знаменитостью. Этот пес мастер перевоплощения! То он роскошный миллиардер, то рок-звезда, то Лея из "Звездных войн"!
На втором месте расположился Зак Кинг, толи фокусник, толи грамотный монтажер. Впервые он нарушил законы физики в 2013 году и с тех пор стал обретать сумасшедшую популярность благодаря своим трюкам. Ему все под силу: превратить котенка в джедая, поймать такси в прямом смысле слова или превратить запеченную индейку в живую. Кстати, в отличие от остальных фокусников Зак делится со своими подписчиками секретами монтажа, публикуя видео со съемок.
Ну и наконец самый необычный аккаунт в Инстаграм. Эта страница привела бы в восторг и самого Тима Бертона. За блогом девушки-скелета следят почти 300 тысяч подписчиков. Скелли, так она представилась в своем аккаунте, ведет абсолютно обычную жизнь современной девушки: встречается с друзьями, плавает в бассейне, занимается йогой и даже загорает.
С вами была Марина Забегаева, увидимся в Инстаграме.
Использованы материалы открытых социальных сетей
Марина Забегаева, Дмитрий Хрыкин
Видео: канал Piter.TV