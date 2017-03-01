Топ-5 самых странных страничек Instagram

Привет, любителя квадратных фото, хэштегов и лайков! Меня зовут Марина Забегаева и это Топ самых необычных Инстаграм аккаунтов. Чем только не удивляет нас социальная сеть. Кто-то обожает фотографировать еду, кто-то – котиков, а кто-то только себя любимых. Сегодня я расскажу о 5 пользователях Инстаграма, завоевавших лайки и тысячи подписчиков своей оригинальностью.

На 5 месте расположилась эта милая бабушка, покорившая сердце почти 3 миллионов подписчиков. В свои 88 лет Элен, именно так зовут нашу Интеренет-звезду, замечательно выглядит. Модные наряды, яркие принты и странные голове уборы – незаменимые вещи в гардеробе блогерши. Возможно, наряды Элен кому-то покажутся экстравагантными, однако позитивному отношению к жизни у нее действительно нужно поучиться.

Ну какой же Топ пользователей Инстаграма может обойтись без котиков? 4 строчку нашего рейтинга занимают эти пушистые малыши. Это блог о том, какой шикарной жизнью живут некоторые из семейства кошачьих. Им даже можно позавидовать.

Продолжая тему братьев наших меньших, хочу рассказать о бульдоге Стиче, который взял бронзу нашего топа. Благодаря своей хозяйке и ее нестандартному мышлению,Стич стал интернет-знаменитостью. Этот пес мастер перевоплощения! То он роскошный миллиардер, то рок-звезда, то Лея из "Звездных войн"!

На втором месте расположился Зак Кинг, толи фокусник, толи грамотный монтажер. Впервые он нарушил законы физики в 2013 году и с тех пор стал обретать сумасшедшую популярность благодаря своим трюкам. Ему все под силу: превратить котенка в джедая, поймать такси в прямом смысле слова или превратить запеченную индейку в живую. Кстати, в отличие от остальных фокусников Зак делится со своими подписчиками секретами монтажа, публикуя видео со съемок.

Ну и наконец самый необычный аккаунт в Инстаграм. Эта страница привела бы в восторг и самого Тима Бертона . За блогом девушки-скелета следят почти 300 тысяч подписчиков. Скелли, так она представилась в своем аккаунте, ведет абсолютно обычную жизнь современной девушки: встречается с друзьями, плавает в бассейне, занимается йогой и даже загорает.

С вами была Марина За бегаева, увидимся в Инстаграме.

Использованы материалы открытых социальных сетей



