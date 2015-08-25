Спектакль "Время жить" заставит зрителей вспомнить о любви до последнего вздоха

Наши корреспонденты поговорили с актерами спектакля "Время жить" и узнали, насколько близка им эта ремарковская фантасмагория любви.

"Время жить" – это одна из самых ярких премьер этого сезона, это настоящий спектакль-откровение, с участием всего 4-х актеров. Помимо пищи для размышлений, которые обязательно "подкинет" эта ремарковская история, зрителей ожидает хореография в стиле контемпорари и песни, исполняемые только вживую.

Сама история безоговорочно цепляла и продолжает цеплять за душу во все времена, в любом уголке нашего земного шара, ведь речь идет о любви, которая обречена с самого своего зарождения. Валерий Владимиров, режиссер спектакля, поставил не просто драматическую постановку, а произведение с "почвой для размышлений, с возможностью для зрителей домыслить, дорисовать, вспомнить, что такое любовь до последнего вздоха".

Наталья Мартынова, актриса театра БУФФ рассказывает, что в этот раз она перевоплощается в образ женщины, которая хочет успеть все за маленький период своей жизни. В девушку, дающую всю себя любви, и даже неважно, какой именно любви: к жизни, к природе, к платьям, к мужчине. Главное – до конца, главное – без остатка.

"Я вам скажу по секрету, мне она очень близка",- откровенно признается актриса, -"Я люблю именно так, я хочу любить именно так. Конечно, хотелось бы любить как Маргарита, как Настасья Филипповна, как все героини Ремарка, но я другая. Это только мое стремление, а они все героические женщины. Нам, например, иногда не хватает смелости и мужества вести себя так, как они. Но эта барышня Ремарка мне все же очень подходит, Макс, а у тебя как?" - интересуется Наталья у Максима Ханжова, своего коллеги по спектаклю.

Максим – актер театра им. Ленсовета, играет во "Времени жить" влюбленного ремарковского мужчину, а значит, не обходится здесь без тяжелых и глубоких размышлений о жизни и смысле всего существования. О близости роли к своему собственному характеру актер ответить затрудняется, но точно объясняет, что с точки зрения жизненного опыта до этого героя ему еще набирать и набирать:

"Я достаточно молод для того, чтобы играть какие-то такие серьезные вещи, глубинные. Потому что, мой персонаж живет в послевоенное время, и этот осадок все же серьезно на него влияет. Но мы, конечно, в первую очередь берем историю любви, взаимоотношения между двух противоположных полов. И история эта заключается в том, что молодой человек - гонщик, который много чего повидал в жизни, который любит экстрим и цель его: жить сегодняшним днем. Но тут на пути его встречается женщина…" – рассказывает нашей съемочной команде Максим.

А как известно, как-только на горизонте главного героя появляется одна "странная женщина", все его представления о жизни, по закону жанра, переворачиваются вверх тормашками. Рассказывая об этой истории, актер, поглядывая на Марину, смеется и удивляется: как и почему его персонаж вообще смог влюбиться в эту неожиданную женщину.

"Там какие-то законы невербальные существуют" – пытается сам же ответить на свой вопрос о феномене этой любви актер, - "И конечно же, когда между людьми возникают серьезные чувства, они начинают задумываться о смысле жизни и о бытие. Учитывая, что у нее ситуация очень сложная со здоровьем, а у меня – снобизм и неизвестность завтрашнего дня, вот тут и возникает выяснение каких-то серьезных отношений, потому что, когда ты по настоящему любишь – ведь хочется жить вечно".

И хотя Максим считает, что роль его героя действительно сложна, и даже построена на сопротивление, все же, она очень интересна не только для наблюдающих за жизнью на сцене зрителей, но и для самого актера, в ней есть, что покапать.

Говоря о сюжете спектакля, обращая внимание на его грустный финал, Наталья рассказывает, что после него все равно почему-то очень хорошо внутри, а Максим присоединяется к ее словам, подтверждая это остаточное ощущение после выступления. И получается, при том, что заканчивается все не очень хорошо, спектакль все равно о жизни. После него создается впечатление, что над о жить вперед, а точнее, "успеть дожить" - говорят актеры.

"Мы ведь начинаем ценить, только когда теряем. У Ремарка ведь все так, неужели для того, чтобы начать ценить, надо потерять близких, пережить смерть или разлуку? Иногда человеку действительно нужно испытать некоторые болевые моменты, чтобы потом выйти и сказать, я хочу жить, именно сейчас, ни секундой раньше, ни секундой позже, а в этот самый момент".

16 мая на малой сцене ДК Выборгский зрители снова смогут погрузиться с головой в этот круговорот событий 20-ого столетия.

Видео: Piter.tv, YouTube

Анастасия Усцова, Дарья Молчанова, Елизавета Назаренкова