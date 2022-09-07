Вышел тизер военной драмы "На Западном фронте без перемен"

Netflix выпустил тизер фильма "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера. Это первая немецкоязычная адаптация одноименного антивоенного романа Эриха Марии Ремарка.
В фильме рассказывается о немецком солдате Пауле Боймере и его товарищах, которые добровольно пошли в армию во время Первой мировой войны. Герои повествования на фронте сталкиваются с отчаянием и жестокими реалиями военного времени.
Премьера фильма в Германии состоится 29 сентября, на Netflix картина появится 28 октября.
Роман "На Западном фронте без перемен" был опубликован в 1928 году, но затем попал под запрет нацистских властей Германии.
Ранее Netflix показал взрослый трейлер аниме "Киберпанк: Бегущие по краю".
Видео: Youtube / Netflix
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