СинийКит: "группы смерти" перебрались в Instagram и Twitter

В сети растет число участников загадочной игры. Ее участники выкладывают посты с тегами #синий кит #явигре #тихийдом. Также появилось большое количество движений против этого пугающего развлечения.

В социальных сетях появляется все больше постов с тегами #хочувигру, #синийкит, #тихийдом. Много пользователей присоединяется к этом загадочному развлечению. Кто-то из любопытства, кто-то из желания пошутить, но некоторые из-за реальных проблем.



#CинийКит, #ТихийДом



Всех подробностей игры точно не известно. В интернете всплывают разные описания и детали этого странного развлечения. Основная суть в том, что попавшие в игру пользователи получают задания от неких кураторов. Задания эти очень разнообразные. От рисования кита на бумаге ручками или карандашами, до создания того же на своем теле острыми предметами. Также многие пользователи говорят, что у участников спрашивают их имена, место проживания, адрес. Якобы, эту информацию позже используют для давления на подростков.

По утверждениям социальных сетей, последнее задание этого марафона – самоубийство. Сообщается, что в некоторых городах уже удалось найти и спасти некоторых участников игры. Но есть подозрения, что у китов уже есть свои жертвы. Накануне в Бишкеке у многоэтажки нашли тело подростка. Его обнаружили около 05.20, а предположительное время смерти около четырех часов ночи. Это натолкнуло правоохранителей на мысль, что мальчик стал жертвой страшной игры. Ведь именно о 04.20 утра часто упоминается в постах синих китов. Погибшего подростка соседи описали как обычного веселого парня из благополучной семья, передают СМИ.

#ХочуВИргу в Instagram и Twitter



Региональный общественный центр интернет-технологий зафиксировал рост хештегов в социальной сети Instagram. Среди меток те же, что использовали в печально известных "группах смерти" #жду, #хочу, #море, #разбуди, #спасименя, #кит, #синий_кит, #я_в_игре, а также много других подобных. Всего в социальной сети около 45 тысяч постов с этими тегами. И их число увеличивается. Среди фото чаще картинка с китом и надписями: "#разбуди меня в 4:20. Я в игре". Под некоторыми из них некие "организаторы" просят ставить лайк и делать репост их сообщения.

Но есть среди картиной и пугающие. Некоторые подростки выкладывают снимки своих рук, на которых вырезаны изображения китов. разумеется, такой вид "творчества" не обходится без крови. При этом в самой социальной сети пообещали удалить акаунты и теги связанные с "группами смерти".

Указанные выше теги также набирают популярность и в Twitter. Но тут потом сообщений можно разделить на три части. Одни пользователи пишут сообщения и упоминают усталость, потерянность или обиду. Другие выкладывают мотивирующие картинки и видео. А третьи откровенно смеются над игрой. Кто-то выкладывает переписки с кураторами, в которых они начинают шутить. Поэтому теги #синийкит #тихийдом #хочувигру держатся в российском топе, а также несколько раз выходили в международный топ.



#ЯНеВИгре #ЭтоНеИгра



Против опасной, но популярной игры ополчились Власти, активисты и обычные пользователи сети. Создаются группы с противоположным посылом. С тегами китов выкладывают мотивирующие видео, картинки и просто тексты с призывом искать смысл жизни в семье, учебе или других положительных вещах. Активисты стараются наладить общение с подростками, которые захотели вступить в игру.

Вокруг таинственных хештегов собралось уже столько шума, что некоторые используют эти пометки просто ради набора просмотров под своими постами. А кроме тех самых таинственных кураторов появилось много фейковых.

Фото: Instagram, открытие источники

Видео: Instagram / protiv_kitov_