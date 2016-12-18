В Петербурге раскрыли "Рецепт волшебства"

с 28 декабря по 8 января в Петербургском спортивном комплексе "Невская волна" проходило уникальное новогоднее шоу "Рецепт волшебства". На первый взгляд — обычная детская сказка, но аналогов нет во всем мире! Главные особенности представления — сочетание драматургии сюжета и шоу на воде. Команда Piter.TV испробовала на себе "Рецепт волшебства" и готова делиться впечатлениями.

Малышей и их родителей ждали выступления звезд синхронного плавания, трюки прыгунов в воду, цирковые номера, танцы, пение и даже прыжки на аквабайке прямо в бассейне. Авторами, постановщиками и идейными вдохновителями выступили олимпийские чемпионки Мария Киселева и Ольга Кужела. Стоит сказать, что это уже шестая совместная работа спортсменок. Однако в таком виде постановка выходит впервые. И здесь спорт и творчество не конкурируют с друг другом, а наоборот дополняют. Как взрослые зрители, так и малыши, найдут для себя что-то уникальное и неповторимое.





"Шоу от спорта, конечно, отличается, потому что в спорте идет борьба и нужно показать себя с лучшей стороны в плане каких-то спортивных критериев. А в шоу все больше идет от души. Кто лучше станцует, сыграет, кто лучше себя подаст в плане того, чтобы понравиться зрителю. Поэтому здесь дети-спортсмены могут себя раскрыть немножко с другой стороны. И не обязательно здесь показывать какие-то технические связки, номера или сверхсложн ую программу на воде. Главное — это быть интересным для зрителя, красивым и хорошо себя показать" - поделилась с Piter.TV Ольга Кужела.





Оказывается, что рецепт волшебства достаточно прост — это вкусное мороженое. Главной героине, елочной игрушке обезьянке, нужно отыскать ингредиенты лакомства, чтобы вернуться на елку. Без этого Новый год не наступит, а дед Мороз пропустит праздник. На пути обезьянку ждут препятствия. Но если рядом с тобой верные друзья, русалочка, принц, волшебный кот и многие другие, то все получится. По словам организаторов, в постановке уникально все: номера, танцы, музыка, костюмы, декорации, цветовое и световое оформление.





Хочется отметить, что в конце праздника, дед М ороз эффектно появился на аквабайке, а елка буквально выросла из бассейна. Кроме того, все шоу было абсолютно интерактивным. Актеры активно общались с маленькими зрителями, а те, в свою очередь, сами стали частью новогодней сказки. Помимо северной столицы, шоу "Рецепт волшебства" прошло в Москве и Казани.



