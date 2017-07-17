Появилось видео облета Плутона и его спутника зондом NASA

В сети появилось видео облета зондом NASA Плутона и его спутника Харона.

В сети появились кадры, на которых зонд NASA облетает Плутон и его спутник Харон.



По данным СМИ, еще в 2015 году аппарат New Horizons, который был отправлен на окраину Солнечной системы, передал снимки Плутона.



По информации NASA, этот ролик поможет изменить представления о Плутоне. Ранее считалось, что Плутон - это глыба льда, а на ее поверхности ничего не происходит. Однако Плутон оказался куда сложнее в своем строении.



Видео: YouTube/ NASA