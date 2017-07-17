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Появилось видео облета Плутона и его спутника зондом NASA

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В сети появилось видео облета зондом NASA Плутона и его спутника Харона.

В сети появились кадры, на которых зонд NASA облетает Плутон и его спутник Харон.

По данным СМИ, еще в 2015 году аппарат New Horizons, который был отправлен на окраину Солнечной системы, передал снимки Плутона.

По информации NASA, этот ролик поможет изменить представления о Плутоне. Ранее считалось, что Плутон - это глыба льда, а на ее поверхности ничего не происходит. Однако Плутон оказался куда сложнее в своем строении.

Видео: YouTube/ NASA

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Категории: Мировые новости

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