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Появилось видео опасного ДТП на проспекте Культуры

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В сети появилось видео ДТП на проспекте Культуры в Петербурге.

В сеть проникли кадры аварии в Петербурге на проспекте Культуры.

На кадрах видно, как водитель "Шевроле" не рассчитал расстояние между машинами и пошел на обгон. В результате этого он задел машину, которая ехала рядом, а после автомобиль и вовсе занесло и он столкнулся с грузовиком и улетел на дорожные ограждения.

На данный момент нет информации о пострадавших.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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