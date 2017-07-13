Появилось видео опасного ДТП на проспекте Культуры

В сети появилось видео ДТП на проспекте Культуры в Петербурге.

В сеть проникли кадры аварии в Петербурге на проспекте Культуры.



На кадрах видно, как водитель "Шевроле" не рассчитал расстояние между машинами и пошел на обгон. В результате этого он задел машину, которая ехала рядом, а после автомобиль и вовсе занесло и он столкнулся с грузовиком и улетел на дорожные ограждения.



На данный момент нет информации о пострадавших.



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