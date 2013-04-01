"Отель Элеон" 1 сезон: 19 серия выходит в эфир, Юля активно старается наладить личную жизнь Даши

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 19 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

В эфир выходит новая серия сериала "Отель Элеон" 1 сезон. Скоро первая часть истории завершится. Так что каждый эпизод наполнен событиями и резкими переменами в жизни человека. Из-за изменений в программе телеканала СТС во вторник, 27 декабря, в эфир выходит сразу две новые серии. В 18 и 19 серии зрителей ждут перемены в жизни некоторых персонажей, а также долгожданные примирения.

Личной жизнью Даши, кажется, озабочены все в "Элеоне". Павел ухаживает и старается добиться ее расположения. Новый совладелец заведения Никита тоже положил глаз на милую горничную. Но кроме надоедливых мужчин за Дашу начинает переживать ее подруги Юля. Девушка хитрая, но привыкшая решать вопросы всеми возможными силами. Теперь она волнуется за подругу и хочет устроить ее личную жизнь. Для этого она применяет все известные ей методы, которые часто выручали ее.

Но у Даши полно проблем и без личной жизни. Хозяйка задумала ремонт в квартире, которую они снимают с Юлей. Поэтому деньги снова в опасности. Девушке придется взять деньги с собой на работу.

В новых сериях зрителей также ждет долгожданное примирение. Войну заканчивают Настя и Костя. Как и при каких обстоятельствах пара снова сойдется пока не ясно. Но все понимали, что такая милая семья не может распасться просто так. В каком качестве Костя вернется в отель и семью – еще секрет.

София Яновна и Михаил Джекович же продолжают скрывать свой страстный роман ото всех в "Элеоне". С каждым днем становится все труднее это делать. Так как все постоянно находятся на глазах друг у друга. Итак из-за их страстных встреч в номерах появились проблемы у Сени.

Актер Милош Бикович рассказал о своем герое – Павле Аркадьевиче. В новом сериале "Отель Элеон" красавчик и ловелас Павел приходит на смену Элеоноры. По сценарию, она передает ему отель, чтобы тот набрался ума. Таким интересным способом тетка решила приучить племянника если не к экономии денег, то к какой-то ответственности за свои траты. Поэтому безалаберный гуляка становится во главе "Элеона". Чтобы не пустить по ветру состояние любимой тети, он нанимает суперменеджера Софью. Уже в отеле он "западает" на новенькую горничную Дашу. Сначала Павел атакует ее также, как остальных. Но встречает лишь отказ и равнодушие. Перепробовав все методы он приходит к классическому и романтичному методу. Он делает Даше приятные подарки и постепенно раскрывается с разных сторон.

Сам актер отмечает, что Павел сейчас становится более глубоким и объемным персонажем. Даже для самого Милоша Биковича владелец отеля еще остается загадкой. Но со временем Павел раскрывается и становится сложным. Сценаристы дают объяснения, почему он ведет себя именно так. Красавчик открывается перед Дашей и зрителями.

Фото: телеканал СТС, Instagram / kuzmummy

Видео: телеканал СТС