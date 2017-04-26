"Молодежка" 4 сезон: 52 серия выходит в эфир, "Медведи" побеждают "Ледяных королей" в финале

В эфир телеканала СТС выходит продолжение сериала "Молодежка" 4 сезон. Смотреть сериал онлайн 52 серию можно в интернете сразу после выхода в эфир. "Медведи" завоевывают звание чемпионов молодежки.

В четверг, 26 апреля, в эфир телеканала СТС выходит последняя серия 4 сезона сериала "Молодежка". Наконец-то будут закончены главные сражения этого сезона. Разрешатся спортивные, политические, любовные споры. Героев ждет много хорошего. Но не обойдется и без разочарований: некоторые не смогли довести свою игру до победного конца.

В середине сезона отец Бакина неожиданно поднялся по карьерной лестнице. Из ответственного за спорт в городе он стал исполняющим обязанности мэра. И достаточно долго шла политическая гонка за пост главного в городе. В ходе нее многое изменилось в самом Николае Семеновиче. Он столкнулся с реальностью лицом к лицу. В итоге Бакин побеждает на выборах, но какой ценой. Он знает про купленные голоса и нечестность его сторонников. Поэтому официального отказывается от должности мэра, полученной нечестным путем.

Приятно заканчиваются любовные линии сезона. Костров и Кира наконец-то вместе. Более того, Саша как рыцарь помогает своей девушке решить проблемы, в которые она вляпалась ранее.

Все снова хорошо у Кисляка. За сезон он успел потерять любимый хоккей, зрение и жену. Зато к концу он смог вернуть все в почти том же объеме, а где-то и больше. Вместо Яны, которая предала спортсмена, у Андрея появилась Полина. Совсем недавно он напугал ее, и девушка съехала от него. Однако в последней серии его ждет сюрприз: возвращение девушки и обретение сына.

А назначившим день свадьбы Антипову и Оле устраивают сюрприз. Друзья понимают, что нельзя отказываться от празднования такого чудесного дня. Поэтому собирают вечеринку для молодоженов.

Конечно, главной темой в "Молодежке" остается спорт. И тут происходит одно из самых главных событий последней серии. В решающем матче сходятся "Медведи" и "Ледяные короли". Команды уже переоценили отношение друг к другу. Еще бы, они бок о бок вывели Россию к победе в Чемпионате мира. А теперь им нужно закончить главный и давний спор: провести переигровку, чтобы раз и навсегда выбрать чемпиона молодежки. Стоит ли говорить, что в этот решающий момент удача улыбнулась "Медведям". Они стали чемпионами своей лиги. А значит в следующем сезоне они будут играть уже в Высшей лиге. Это успех команды, к которому они шли вместе со своим наставником много лет.

Не очень удачно заканчивается сезон у Казанцева. Он долгое время строил козни, добывал компромат. И все ради того, чтобы получить удобное место в исполнительном комитете Совета Федерации хоккея России. Он подставил под серьезную угрозу Смольскую и сам едва не попал в беду. Вот только люди, которым он объявил войну, не много потеряли в результате. Так что Казанцева ждет большое разочарование.

Зрителям же не стоит отчаиваться. Ведь съемки нового сезона хоккейного сериала уже во всю идут в Москве.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала