Режиссер "Кыси": театр очень суеверный

Не секрет, что режиссёр является фундаментом любого спектакля или фильма, какие бы звездные актёры там не играли. Постановка "Кыся" по повести Владимира Кунина идет на сцене уже 16 лет. В феврале этого года съемочная группа канала Piter.TV побывала на спектакле Льва Рахлина, главные роли в котором исполнили Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов.

Мы пообщались с именитым режиссёром и узнали как зрители культурной столицы воспринимают юмор в постановке, а так же различается ли восприятие публики от увиденного в разных городах:

"В этой жизни я поставил уже очень много спектаклей и чрезвычайно много гастролировал в разных режиссерских эпастасиях. Или есть спектакль, или нет. Когда мне говорят, что вы не знаете специфики нашей публики, нашего языка, страны, региона - это неправда", - ответил Лев Ильич.



Также, мэтр рассказал нам о своем самом запоминающиеся спектакле "Кыся" за 16 лет на сцене:



"У нас было очень много спектаклей и историй, но самый запоминающийся был несколько недель назад во время нашего тура и гастролей в Англию и Ирландию.Казалось бы такие чопорные страны и даже русскоговорящая публика более чопорная, нежели чем где-то в Прибалтике, Израиле или Америке. Такого успеха ни на своем спектакле, ни на "Кысе", ни на чём-то другом в жизни, я за свои 50 лет работы в театре не видел. У нас был просто шок, мы были поражены и не понимали, что происходит. Невыносимый успех в хорошем смысле этого слова", ответил режиссёр.





В спектакле "Кыся" много разных шуток и артисты часто импровизируют на сцене, добавляя что-то новое в духе времени. Мнения о том, дается ли чувство юмора и актерская игра от рождения, или их можно развить в процессе жизни, расходятся. Корреспондент Piter.TV решил узнать что думает об этом автор постановки:



"По поводу юмора у меня однозначное мнение, что с юмором или рождаются, или ничего не поможет в этой жизни. Юмор это не штанга или гимнастика, чтоб его можно было развить. А актерский талант можно усилить, он мужает, обретает новые краски, грани и люди становятся профессиональными, но это при условии природного базиса", - ответил Рахлин. Лев Ильич работает в театре уже пол века и нам стало интересно услышать о его дальнейших творческих планах и будущих работах на сцене :

"Я суеверный человек и поставил значительно больше ста спектаклей всевозможных жанров, отлично полярных друг от друга. Сейчас приступаю к целому ряду проектов в Москве и Питере, но не хочу об этом говорить потому что это театр, он суеверный и зависит от здоровья, успеха, взаимоотношений, чего угодно", - сказал режиссёр.







По случаю 25-летия творческой деятельности Дмитрия Нагиева в этот вечер зрители БКЗ увидели самый настоящий фейерверк. Режиссёр спектакля и актеры в конце постановки вышли на сцену и поблагодарили публику, которая в свою очередь дарила им цветы.