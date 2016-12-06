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В Петербурге 23 июня закроют зону публичного просмотра матчей Кубка конфедераций
Сегодня, 18:45
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Shdaria
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В Петербурге 23 июня закроют зону публичного просмотра матчей Кубка конфедераций

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В Петербурге 23 июня закроют на технический перерыв фан-зону для просмотра матчей.

 В Петербурге 23 июня зона публичного просмотра футбольных матчей Кубка конфедераций будет закрыта из-за технического перерыва.

Кроме того, из-за проведения праздника выпускников "Алые паруса" трансляций матчей Кубка конфедераций на Конюшенной площади не будет. 

Напомним, Кубок конфедераций начался 17 июня в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут и в других городах:  Москва, Казань, Сочи. А завершатся он 2 июля. Участие принимают восемь команд. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань

 

Теги: закрыта фан-зона , кубок конфедераций 2017 , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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