В Петербурге 23 июня закроют зону публичного просмотра матчей Кубка конфедераций

В Петербурге 23 июня закроют на технический перерыв фан-зону для просмотра матчей.

В Петербурге 23 июня зона публичного просмотра футбольных матчей Кубка конфедераций будет закрыта из-за технического перерыва.

Кроме того, из-за проведения праздника выпускников "Алые паруса" трансляций матчей Кубка конфедераций на Конюшенной площади не будет.

Напомним, Кубок конфедераций начался 17 июня в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут и в других городах: Москва, Казань, Сочи. А завершатся он 2 июля. Участие принимают восемь команд. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань