Хорошие новости: "Оскар" Лео, наши в Рио и "Гарри Поттер"

2016-ый оказался щедрым на плохие новости, взять даже события последней недели и уже хочется забыть этот год, как страшный сон. Но мы решили обойти стороной политику, войны, теракты и катастрофы и подвести хорошие итоги года на Piter.TV.

Эбола побеждена

А ведь год начался с действительно хороших новостей. 14 января всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об окончании распространения эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола. Эпидемия, которая началась в декабре 2013 года в Западной Африке, стала самой масштабной и смертоносной за 40 лет существования вируса Эболы. На протяжении целых 14 месяцев практически все население Гвинеи и Либерии охватила ужасная эпидемия. Она скосила множество жизней и даже довела людей до паники, когда достигла пиковой формы. Но в начале 2016го пошли сообщения о сокращении количества заболевающих и снижении эпидемии. И вот уже в середине января поступило официальное заявление: Эбола побеждена.





Ди Каприо получил свой первый "Оскар"

Особенно хорошим год выдался для Леонардо Ди Каприо, которому удалось-таки закрыть свой гештальт. Актер получил первый в своей карьере "Оскар" за главную роль в драме "Выживший". Церемония награждения лауреатов прошла в Лос-Анджелесе 28 февраля, где долгожданную награду Лео зал приветствовал стоя. Впервые Ди Каприо мог получить заветную статуэтку и вовсе еще в 20-летнем возрасте. Ох, Леонардо, и заставили же вы помучиться своих поклонников за эти 22 года!





Продолжение "Гарри Поттера"

Зато Джоан Роулинг не заставила себя долго ждать и в июле этого года порадовала поттероманов во всем мире выходом пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя". Книга представлена как совершенно новая история, хотя и является восьмой частью истории о мальчике-волшебнике. Действие пьесы происходит спустя 19 лет после событий "Даров Смерти". Дата выхода фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя" неизвестна, однако премьеру не стоит ожидать ранее 2018 года.





Олимпийские игры в Рио

Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро также попали в хорошие итоги года. Несмотря на то, что большая часть российских спортсменов к участию в этих играх допущена не была, те, кому все-таки удалось полететь в Рио, продемонстрировали колоссальные труды и нечеловеческое упорство. 19 золотых , 18 серебряных и 19 бронзовых медалей, 4-е место в общекомандном зачете и это при том, что список олимпийских звезд российского спорта был сильно урезан. Разве не повод для гордости? В Бразилии российские спортсмены завоевали медали в 19 видах спорта.





2016-ый стал действительно непростым как для России, так и для всего мира. Но даже в этом году имели место быть события, вызывающие на лицах людей улыбки и радость. Плохие новости случаются, но в наших силах сделать так, чтобы они случались как можно реже. Piter.TV поздравляет своих зрителей с наступающим Новым Годом и желает им только хороших новостей в Новом 2017-ом. С вами была я, Ольга Кеменчижиди, увидимся в следующем году!

Использованы материалы сайта youtube

Ольга Кеменчижиди, Андрей Жухевич, Татьяна Кручинина