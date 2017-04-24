"Филфак" 11 серия: Слава приглашает Надю в сауну, а Гудков регистрируется на сайте знакомств

В эфире ТНТ стартовал новый молодежный сериал "Филфак". Шекспировские страсти, любовные треугольники и сотни прекрасных девушек, что еще нужно весной? Чем закончится история безнадежных романтиков, которым не везет в любви, узнаем в свежих эпизодах.

Комедийный сериал от создателей "Реальных пацанов" и "Физрука" повествует о трех ботаниках-неудачниках, которые учатся в "женском царстве", однако до сих пор не встретили свою любовь. С каждым днем шекспировские страсти с новой силой вспыхивают на "Филфаке", сюжет становится все более закрученным, а ситуации все смешнее и смешнее. Чем закончится история парней, узнаем в новых эпизодах уже сегодня в 20:00 на ТНТ.

В 11 серии "Филфака" Боря приводит домой свою двоюродную сестру. Девушка очень привлекательная, однако такая же дерзкая и слегка грубоватая, как и брат. Парень нарекает Мише следить за сестрой, дабы та не таскалась по клубам, не занималась непотребствами и не играла в карты на деньги, пока он вместе с Леной будет отдыхать в сауне. И Миша соглашается, ведь у него запланирована вечерняя фантазийная игра с лучшими друзьями: Ромой и Женей.

Собственно, о развлечениях, Слава приглашает своих друзей, в числе которых Лена, Боря и, конечно, Надя, в сауну на день рождения. В какой-то момент Наде становится там неуютно, и она хочет сбежать. Но Лена ее отговаривает, намекая, что Слава только ради нее ведет себя прилично. В итоге девушка остается и напивается "в хлам". Чем закончится вечеринка Славы, узнаем уже сегодня в 20:00 на ТНТ.

Естественно, любовь в душе царит не только у студентов. Гудков все еще пытается всеми силами и способами вернуть свою некогда любимую девушку Веру. Молодая женщина, возможно, назло холостяку, зарегистрировалась на сайте знакомств. Гудков это заметил и решил подловить дамочку в интернете. Он обращается за помощью к студентке, однако мужчина еще не знает, что Вера обо всем догадывается. Конечно, в конце пути его ждет не самый приятный сюрприз. Быть может, он даже останется в дураках. Чем закончится любовная линия Гудков – Вера, скоро узнаем.

Не пропустите 11 серию "Филфака" сегодня на ТНТ в 20:00. Кстати, предыдущие выпуски уже доступны к просмотру онлайн.

Видео и фото: официальная группа сериала "Филфак" вконтакте