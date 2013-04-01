Хит-кино: Светлаков, пингвинчики и пассажиры

Сегодня говорим о премьерах уходящего года! Триллер "Найди меня если сможешь" окунет Вас в атмосферу настоящего расследования. "Елки 5" создадут атмосферу праздника с пингвинами, а "Пассажиры" расскажут секрет идеального сожительства.

Триллер "Найди меня, если сможешь"

Всем привет! Идеальных отношений не бывает. Нет, это не мой собственный вывод. Так утверждают авторы триллера "Нади меня, если сможешь". И действительно, когда девушка внезапно исчезает прямо из-под носа у парня то, остается только грустить, ну или разобраться во всем, как главный герой.

Дэвид и Клэр – счастливая молодая пара. У них все, как обычно: соры, слезы, смех и совместные мечты. Однако в один момент девушка исчезает, и Дэвид самостоятельно отправляется на ее поиски. По ходу фильма, герой открывает для себя странные моменты из прошлого возлюбленной и не всегда хорошие. Картина "Найди меня , если сможешь" – это дебютная работа сценариста Зака Уэдона. А вот главного герои сыграл уже известный актер Аарон Пол, звезда сериала "Во все тяжкие". И мне одной кажется, что режиссеры затянули с историями о плохих девушках с неоднозначным прошлым и отчаянных парнях, которые бросаются их искать? Мужчины, ну не стройте из себя жертв, будьте сильными! Смотрим премьеру 22 декабря.

Комедия "Елки 5"

Те самые "Елки" снова с нами! Пятая часть самой долгожданной новогодней комедии скоро выходит на большие экраны! Любимые герои, знакомые истории, искрометный юмор и пингвины – они же собаки. Не понятно? Давайте разбираться!

Под новый год уже знакомые герои все также совершают глупости и верят в чудеса. Боре необходимо вернуть жену и семейное счастье, а помогает, как всегда, отчаянный друг Женя. У лыжника и сноубордиста детство не закончилось! В этот раз парни устраивают погоню за елкой. Баба Маня хочет вернуть старую любовь и осваивает интернет. Кроме того, в картине появились и новые герои – пингвинчики. Кстати, их в фильме сыграли собаки. За режиссерский пульт вновь встал Тимур Бекмамбетов и если учесть, что в прошлом году премьеру перенесли, то лично я ожидаю по-настоящему новогоднего чуда. Бегом все в кинотеатр уже 22 декабря!

Фантастический фильм "Пассажиры"

К ак известно, сон - штука полезная. Но когда тебе нужно проспать 120 лет - удовольствие сомнительное. Думаю, что герои фильма "Пассажиры" со мной согласятся.

Космический корабль направляется на новую планету, которая станет домом для тысячи людей. Путь долгий и всех пассажиров вводят в искусственный сон. Однако после сбоя системы двое внезапно посыпаются и понимают, что теперь 90 лет им предстоит провести вместе. Тяжело представить, что они почувствовали в тот момент.

Изначально на роль главного героя пробовался Киану Ривз, но роль досталась Крису Пратту. А вот Дженнифер Лоуренс могли обойти Риз Уизерспун и Рэйчел МакАдамс. Сценарий картины "Пассажиры" ещё в 2007 году попал в чёрный список лучших нереализованных картин. И спустя 9 лет смотрим премьеру уже сегодня.





Не жалейте времени на хорошие фильмы и новогодние праздники! Встретимся в кино.

Использованы официальные трейлеры фильмов "Пассажиры", "Найди меня, если сможешь", "Елки 5"

Татьяна Кручинина, Ольга Кеменчижиди

Видео: канал Piter.TV