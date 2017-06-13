"Фарго" 3 сезон: 9 серия выходит в переводе, Никки старается спасти свою жизнь, а Эммит признается в убийстве

Совсем скоро выходит новый выпуск 3 сезона сериала "Фарго". 8 серию можно будет смотреть онлайн в среду, 14 июня. Перевод появится ночью или утром 15 июня.

Финал сезона сериала "Фарго" близится к концу. Уже завтра выходит 9 серия 2 сезона. Зрителям осталось всего два эпизода их любимого сериала. Как это и бывает со всеми современными сериалами, под конец история становится особенно горячей. Вражда обостряется, а дружба проходит проверку.

Новая серия называется "Aporia" ("Выражение сомнения"). Поэтому парочка героев начнет сомневаться в себе и своих решениях. А так же будут перестрелки и угрозы убийством.

Создатели обещают, что в новом выпуске сериала внимание сосредоточится на Эммите Стасси и Глории Бургл. Последняя серия закончилась тем, что Стасси решился пойти в полицию, что сделать признание. Все знают, что серией ранее он случайно убил своего брата Рэя. Они поругались из-за почтовой марки. Убитый не хотел отдавать наследство отца своему брату. Завязалась потасовка. Эммит ударил брата рамкой, и осколок стекла из той повредил тому артерию. Вместо того, чтобы вызвать на помощь верного ему Сая, Эммит позвонил Варгу. Тот пришел и помог придумать историю для полиции. Вот только после этого загадочный бандит изменил свое решение. Он объединился с Саем. Что для последнего заканчивается крайне прискорбно: его отравили. В результате мужчина пришел в офис к Эммиту и свалился там без сознания. Теперь он продолжает находиться в коме. А Стасси начали запугивать, из-за чего тот почти тронулся умом.

Поэтому Эммит пошел признаваться во всем, решив получить поблажку за то, что убил брата случайно. В промо-ролике к новой серии Глория разговаривает с Эммитом. Она говорит ему о «мастере дергать за ниточки». Возможно, она имеет ввиду его, ведь Стасси достаточно влиятельный человек.

Параллельно с этой историей продолжается борьба Никки за свою жизнь. В прошлой серии девушки пришлось удариться в бега, чтобы спасти себя. За ней по пятам следовали люди Варга. Однако ей удалось пастись при помощи человека, который ранее уже мелькал в сериале – мистер Вренч.

В новой серии Никки попытается заключить сделку, которая обеспечит ей безопасность. Удастся ли ей это – узнаем в 9 серии 2 сезона сериала "Фарго".

Также в промо к новой серии мелькают люди с оружием. Кто-то открывает огонь по машине, в которой сидят два человека. Кто-то с ножом преследует свою жертву на какой-то свалке.

Создатель шоу Ной Хоули описывает тертий сезон как отдельную книгу о городке Бемиджи в штате Миннесота. В то время как предыдущие два сезона он назвал главами одной истории.

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер серии