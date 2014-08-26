"Фарго" 3 сезон: 3 серия выходит в переводе, Глория узнает тайну из прошлого Таддеуса Мобли

Совсем скоро выходит новый выпуск 3 сезона сериала "Фарго". 3 серию можно будет смотреть онлайн в среду, 3 мая. перевод появится ночью или утром 4 мая.

В среду, 3 мая, вечером выходит очередной эпизод сериала "Фарго". В 3 серии зрителей ждет еще больше загадок, глубокого расследования, а также черных шуток. Сценарист прописал для героев неожиданные повороты в жизни. Новая серия называется "The Law of Non-Contradiction".

В новой серии сын главной героини пытается вести собственное расследование. Парень пытается что-то узнать о своем дедушке. То есть он, как и его мать, знают, что погибший старик не являлся им родственником. На что мать отмечает, что кому-то этот мужчина все же приходился кем-то. Также в новой серии нас ждет сцена похорон деда, умершего при загадочных обстоятельствах в прошлой серии.

А Глория Бергл старается разузнать больше о прошлом Таддеуса Мобли. Для этого она общается с официанткой кафе, которая когда-то встречалась с этим загадочным человеком. Оказывается, что с ним связано много загадочных историй. В том числе связанных с убийством. А на месте преступления между тем нашли отпечатки.

В предыдущей серии в офисе Эммита появился представитель компании, который сказал ему, что не нужно возвращать деньги. Так как выделенные им средства были не кредитом. Таинственная компания Варгаса вложилась в бизнес Эммита, чтобы укрыться от национальной ассоциации бизнеса. Правда, пока остается загадкой, какой именно незаконной деятельностью занимаются в компании Варгаса.

Между тем, зрители в большом восторге от персонажа Варгаса. Они отмечают, что он похож на Морна Мавро из 1 сезона "Фарго". При этом все в один голос отмечают то. Что очарованы образом негодяя. Также поклонники сериала отмечают харизматичность его приспешников. В особенности всем нравится "казак".

Действия 3 сезона сериала разворачиваются в 2010 году. Это через четыре года после истории первого сезона. Это дало возможность Ною Зоули вернуть в сериал некоторых героев из первого сезона. Он также отмечает, что третий сезон будет связан с остальными сезонами и фильмом.

Первый сезон "Фарго" основывался на одноименном фильме братьев Коэн. Ной Хоули, работавший над сценарием, взял в телеисторию целые сюжетные линии и много мелких деталей. На экранах телевизоров ожили прототипы персонажей из фильма. Кроме того, удалось передать атмосферу зимнего городка. Также шоуранер не забыл добавить в свое творение множество своеобразного черного юмора. Хотя в целом, у сериала сместились сюжетные приоритеты. Если в фильме больше внимания уделено расследованию жестоких убийств полицейскими, то в сериале на первый план выходят отношения людей. В этом телеистория походит на другой фильм Коэнов – "Старикам тут не место".