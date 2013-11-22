"Доктор Кто" 10 сезон: 4 серия выходит в эфир, Добтор и Билли попадают в загадочный дом

на телеканала ВВС выходят новые серии сериала "Доктор Кто". 4 серию 10 сезона можно будет посмотреть в оригинале уже в эту субботу, 6 мая. А вот перевода на русский придется ждать до воскресенья, 7 мая.

В субботу, 6 мая, в эфире телеканала ВВС выходит очередная серия фантастического сериала "Доктор Кто". Сага про повелителя времени добралась уже до 10 сезона. В 4 серии героев ждет необычное приключение и сражение со странным существом. В их борьбе им помогут знания Доктора и немного безумия его спутницы.

В новой серии Доктор и Билл оказываются в загадочном доме. И далее все развивается почти как в стандартном фильме ужасов про таинственный дом. Ставни сами по себе захлопываются, слышны страшные звуки. Плюсом ко всему кто-то похищает людей, находящихся в здании. Но не зря в этом месте оказался Доктор. Он разберется, что происходит.

Кажется, за всеми страшными событиями стоит некий инопланетянин. Его даже видно в промо: деревянное человекоподобное существо. Оно-то и похищает людей. Вот только что ему надо и как успокоить его? Это предстоит выяснить доктору и его спутникам.

Кроме промо-ролика, создатели сериала выложили и одну сцену из грядущего выпуска. Билли стоит около двери с девушкой и пытается поговорить с человеком за ней. Но им не отвечают. Девушки решили, что он обиделся на них. Сначала их предположения рассеиваются: в ответ на их стук из-за двери также постучали. Но затем все становится жутким: стук повторяется, но уже из другого угла коридора. А следом он слышится уже везде, даже из-под потолка. Дверь в конце коридора захлопывается, а дверь около девушек начинает сильно трястись.

В новом сезоне Доктор обзавелся новой спутницей. Его предыдущая подруга Клара Освальд сначала погибла от проклятия, а затем при помощи своего «Умника» с обновленной памятью оказалась в другом конце земли. Теперь Повелитель Времени в свои путешествия берет Билл, в исполнении Перл Маки. Девушка ничего не знает о народе Доктора и его истории, а значит зрителей снова ждет истории, в которых она познакомится с далеками и киберлюдьми. Девушка очень сильная и остроумная, при этом ранимая и чуточку гик.

Десятый сезон обновленного Доктора станет последним сразу для нескольких ведущих участников. В частности, актер Питер Капальди объявил, что уходит из сериала. А значит в конце сезона зрителей ждет регенерация и новый актер на главной роли. Но кроме того, сериал покидает и шоураннер Стивен Моффат. Режиссер проработал почти над всеми сериями Обновленного Доктора. Теперь же он уступает свое место новичку - Крису Чибнеллу. Однако режиссер не впервые оказывается во вселенной Доктора. Ранее он уже работал над псин-оффом сериала "Охотники за чужими".

Фото: кадры из сериала

Видео: промо ролики сериала