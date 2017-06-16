"Доктор Кто" 10 сезон: 10 серия выходит в переводе, существо с щупальцами нападает на Билл

На телеканала ВВС выходят новые серии сериала "Доктор Кто". 10 серию 10 сезона можно будет посмотреть в оригинале уже в эту субботу, 17 июня. А вот перевода на русский придется ждать до воскресенья, 18 июня.

В субботу, 17 июня, в эфир выходит очередная серия "Доктор Кто". Это уже 10 серия 10 сезона. Совсем скоро пройдут финальные серии, в ходе которых, в том числе, сменится и облик Доктора. Ведь ранее телеканал ВВС объявил о том, что Питер Капальди уходит из сериала. Значит, в конце нас ждет регенерация Доктора.

Скорее всего, последние серии будут как-то связаны с Миссии. Ведь история с ней проходит через весь сезон. Возможно, она приготовит какой-то странный смертельно опасный сюрприз для Доктора. Или ему придется столкнуться с теми, кто приговорил ее к казни. Ранее Доктор спас ее, согласившись присматривать за ее телом в течение тысячи лет. В последней серии повелительница времени ладе смогла выйти из своего хранилища, потому что Нордол не мог справиться с Тардис.

Так как пока не конец сезона, то нас ждет законченная история о приключении Доктора. Судя по промо-ролику, повелитель времени, Билл и Нордол окажутся в компании римлян. Авторы сериала любят обращаться к теме римских войск, так как они связаны с историей Великобритании и достаточно узнаваемы. Доктор и его спутники отправятся, чтобы разгадать секрет Девятого легиона. В начале промо герои обсуждают, что с основанной Цезарем армией что-то произошло. Кто-то перебил несокрушимый легион, оставив только гору тел. Возникают подозрения, что не обошлось без инопланетного вмешательства. Судя по всему, в дорогу компания как обычно отправилась спонтанно. И если Билл и Доктор к путешествию Билл готовы, то Нордол точно не в восторге. Он идет за повелителем времени в колпаке и домашнем халате.

Оказывается, что в районе гибели пяти тысяч римлян появился неизвестный зверь. Существо становится сильнее от того, что мир вокруг него темнеет. Ходящее на четырех ногах нечто нападает на своих жертв при помощи синеватых щупалец.

Также Доктор сталкивается с каким-то племенем. Люди из него угрожают ему копьями и другим оружием. Их лица покрыты странными рисунками. Доктор требует от окруживших его незнакомцев немедленно рассказать, куда делся его друг. И как всегда у него придельно суровое лицо.

На Youtube-канала ВВС появился небольшой эпизод из будущей серии. В нем Билл и римлянин стоят в темном лесу. К ним приближается чудовище. Мы видим напуганную парочку так, как ее видит нападающий. При этом герои не убегают, а испуганно смотрят на приближающегося зверя. Существо выбрасывает щупальца и захватывает спутника Билл. Девушка бросается прочь от него. Зверь преследует ее по пятам. По дороге Билл останавливается не на долго, чтобы рассмотреть какой-то рисунок на камне. После этого она бросается в пещеру, откуда виден свет. Внутри ее встречают римляне. Они выставляют мечи и мешают девушка забраться внутрь. В это время существо нападает и ранит ее своими синеватыми щупальцами.

Фото: кадры из сериала

Видео: Youtube / BBC