"Адаптация" 4 серия: американец тщетно пытается устроиться в Газпром

На ТНТ стартовал новый комедийный ситком про американского шпиона, который намерен выкрасть секретную технологию добычи газа. Сможет ли Эштон осуществить задуманное или так сильно влюбится в Россию, что забудет про свою миссию, увидим в новых эпизодах "Адаптации".

В 4 серии комедийного сериала "Адаптация" американский шпион прилагает все усилия, чтобы устроиться на работу в Газпром. Эштон уже две недели в России, но все никак не может проникнуть на территорию врага. Спецагент на нервах, начальство переживает, как бы ни провалился их гениальный план. Но, у нового знакомого Валеры есть друзья в энергетической корпорации. Воспользуется ли помощью псевдоземляка Эштон-Олег?

Впрочем, надо сказать, что у американца появляется несколько вариантов: попасть в Газпром "по блату" или "по знакомству". А чем вообще отличаются эти варианты? Как поступит в данной ситуации шпион Олег, узнаем в 4 серии "Адаптации" уже сегодня на телеканале ТНТ в 20:00 или онлайн.

Кстати, в предыдущем эпизоде спецагент ЦРУ Эштон Айви нача подозревать, что его сосед Валера не так прост, как может показаться на первый взгляд. Поэтому американец был вынужден отправиться на поиски нового жилья. Но от назойливой опеки псевдоземляка избавиться сложновато. Переехал ли Олег в новую квартиру, увидим в 3 серии комедийного сериала "Адаптация". Повтор эпизода смотрите в эфире ТНТ сегодня в 20:00. И, конечно, ситком уже доступен к просмотру бесплатно онлайн в сети.

Не пропустите свежие выпуски "Адаптации" о приключениях американца в России.

Видео: youtube, Телеканал ТНТ

Фотографии: группа вконтакте "ТНТ. Адаптация"