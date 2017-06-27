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«Русская Джоли» взбудоражила поклонников жаркими танцами

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Фитнес-модель из Перми Галинка Миргаева уверенно покоряет «Инстаграм» своими видео и фотографиями

       Модель Галинка Миргаева, известная также своей схожестью с Анджелиной Джоли, в своем Instagram опубликовала видео, на котором она танцует в ночном клубе Баку. 

"Сон для слабаков", - так подписала Галинка видео.    

За сутки новый пост "Русской Джоли" посмотрели более 140 тысяч раз, а подписчиками оставлено более 150 комментариев. Фолловеры отметили, что Галинка обладает отличной фигурой. Звезда Instagram разгуливала по Баку и красовалась на знаменитых королевских гонках. Разумеется, о всех своих приключениях Галинка Миргаева рассказывала поклонникам в соцсети.

 

 

 

 

 

 

Видео:
Instagram: mirgaeva_galinka

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Категории: Новости России Лента новостей

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