«Русская Джоли» взбудоражила поклонников жаркими танцами

Фитнес-модель из Перми Галинка Миргаева уверенно покоряет «Инстаграм» своими видео и фотографиями

Модель Галинка Миргаева, известная также своей схожестью с Анджелиной Джоли, в своем Instagram опубликовала видео, на котором она танцует в ночном клубе Баку.

"Сон для слабаков", - так подписала Галинка видео.

За сутки новый пост "Русской Джоли" посмотрели более 140 тысяч раз, а подписчиками оставлено более 150 комментариев. Фолловеры отметили, что Галинка обладает отличной фигурой. Звезда Instagram разгуливала по Баку и красовалась на знаменитых королевских гонках. Разумеется, о всех своих приключениях Галинка Миргаева рассказывала поклонникам в соцсети.

Видео:

Instagram: mirgaeva_galinka