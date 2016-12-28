Компания "Экопром" заплатит 35 тысяч за побелевшую Мурзинку

Специалисты установили, что в реке концентрация нескольких веществ превысила нормы. Также оштрафован один из сотрудников предприятия.

Комитет по природопользованию Петербурга сообщил о результатах расследования дела о загрязнении реки Мурзинки. Согласно отчету, компания "Экопром" была оштрафована на 35 тысяч. Именно эта организация следит за канализацией 36 промышленных предприятий. Деньги государству заплатит и сотрудник, отвечающий за охрану окружающей среду. Правда, его штраф меньше в десять раз – 3,5 тысячи рублей.

По данным исследования загрязненной и побелевшей воды левого притока Невы оказалось, что там было 34 ингредиента. Точно узнать, какой из них заставил реку побелеть, очень трудно. Но экологов возмущает не столько это, сколько сам факт слива канализации в реку.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург