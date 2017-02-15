Жуткое видео убийства из Новосибирска опубликовали в интернете (18+)

Мужчина расстрелял в упор женщину. От полученных ранений женщина скончалась.

Чудовищное убийство произошло сегодня,15 февраля, ранним утром в Новосибирске возле одного из жилых домов на улице Богдана Хмельницкого. Данное преступление попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как на парковку задним ходом заезжает внедорожник. В это время по дороге идет женщина. Когда женщина почти поравнялась с иномаркой, из нее вышел рослый мужчина с ружьем и выстрелил два раза в женщину. После чего стрелявший мужчина сел в автомобиль и уехал. На звук выстрела прибежал дворник, который вызвал медиков.

Несмотря на усилия врачей 37-летнюю женщину спасти не удалось. Она скончалась от полученных огнестрельных ранений ног и живота.

Как сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области, подозреваемый в убийстве 37-летней женщины был опознан и задержан в кратчайшие сроки. Им оказался 51-летний житель Новосибирска, ранее знавший потерпевшую и живший с ней по соседству. Сообщается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"В настоящее время с подозреваемым работают следователи, выясняются мотивы, побудившие мужчину совершить преступление. В ближайшее время злоумышленнику будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Видео: YouTube/Alexandr Lopatin