Опубликовано видео стрельбы по бизнесмену в подмосковной Балашихе

Предприниматель получил 7 огневых ранений и находится в реанимации.

Сегодня утром, 7 мая, в Балашихе был расстрелян в упор местный предприниматель.

ЧП произошло ранним утром в одном из жилых дворов в Подмосковье. Местный предприниматель, после того как вышел из своего подъезда, был расстрелян из пистолета "Макарова". Мужчина пытался убежать, киллер бежал за ним, не прекращая выстрелы. Вскоре предприниматель упал, потеряв сознание. Киллер добивать жертву не стал и скрылся с места преступления.

На стрелявшем была камуфляжная форма, на лице медицинская маска. Пострадавший находится в реанимации, у него 7 огневых ранений. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется розыск стрелка.

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Видео: BAZA