Под Свердловском алабай насмерть загрыз мужчину

В Свердловской области сторожевая собака насмерть загрызла прохожего.
Жуткая трагедия произошла в Талицком районе Свердловской области. По сообщениям в СМИ, мужчина 1985 года рождения проходил мимо пилорамы, где на цепи сидела собака породы алабай. Несмотря на цепь, собака дотянулась до мужчины, сбила его с ног и затащила в конуру. После вытащила уже истерзанного ей мужчину наружу.
На опубликованных кадрах видео с места трагедии видно, что алабай на цепи громко лает, а рядом лежит тело мужчины. Сообщается, что хозяин собаки содержит 3 алабаев. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство по неосторожности".
Ранее на Piter.TV: Трагедия в Шереметьево, один из бортовых "черных ящиков" сильно поврежден огнем.
Видео: HUE
Фото: свободные источники
Обсуждение ( 1 )
это не собаки ,а зверьё