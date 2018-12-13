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Под Свердловском алабай насмерть загрыз мужчину

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В сети опубликовано жуткое видео с места трагедии.

В Свердловской области сторожевая собака насмерть загрызла прохожего.

Жуткая трагедия произошла в Талицком районе Свердловской области. По сообщениям в СМИ, мужчина 1985 года рождения проходил мимо пилорамы, где на цепи сидела собака породы алабай. Несмотря на цепь, собака дотянулась до мужчины, сбила его с ног и затащила в конуру. После вытащила уже истерзанного ей мужчину наружу.

На опубликованных кадрах видео с места трагедии видно, что алабай на цепи громко лает, а рядом лежит тело мужчины. Сообщается, что хозяин собаки содержит 3 алабаев. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство по неосторожности".

Ранее на Piter.TV: Трагедия в Шереметьево, один из бортовых "черных ящиков" сильно поврежден огнем.

Видео: HUE

Фото: свободные источники

Теги: алабай загрыз, жесть, новости россии, происшествия в россии, свердловск, собака загрызла
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 10:04

это не собаки ,а зверьё

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