Один из "черных ящиков" сгоревшего самолета в Шереметьево сильно поврежден

Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения.

Один из "черных ящиков" самолета SSJ-100, который загорелся при экстренной посадке в аэропорту Шереметьево, сильно поврежден огнем.

Накануне Piter.TV сообщал, что оба "черных ящика" были найдены и доставлены в МАК (Межгосударственный авиационный комитет). Их состояние на тот момент было неизвестно. Сейчас МАК на своем официальном сайте сообщил, что параметрический регистратор сильно поврежден огнем. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.

Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии. Специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных. Вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа. МАК

Комиссия по расследованию МАК, в 30-дневный срок, подготовит и представит предварительный отчет о результатах работы Комиссии с оперативными рекомендациями по безопасности полетов.

5 мая при возгорании воздушного судна во время экстренной посадки в аэропрту Шереметьево погибли 40 пассажиров, в том числе дети, и бортпроводник.

Видео: СУ СК РФ